Sağlık Bakanı Koca: "Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil"

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın, koronavirüs değil mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın, koronavirüs değil mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını ifade etti.

Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." bilgisini verdi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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