Sağlık Bakanı Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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