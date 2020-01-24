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Sağlık Bakanı Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz."
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