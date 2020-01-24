Sağlık Bakanı Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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