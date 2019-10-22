Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı.
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: '(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca: "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı.

51 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak."

fahrettin koca, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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