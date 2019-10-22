Sağlık Bakanı Koca: "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı.
51 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:32 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Grip aşıları) İlk etapta 253 bin doz aşının dağıtımı yapıldı. Önümüzdeki haftalarda 500 bin dozun daha dağıtımı yapılacak."
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, taksicilerin ücretsiz olmasına rağmen otopark ücreti istemesi tartışma yarattı Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi