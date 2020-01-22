Sağlık Bakanı Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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