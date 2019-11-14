Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı.

Sağlık Bakanı Koca Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı.

Sağlık Bakanı Koca Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı

Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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