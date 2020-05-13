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Sağlık Bakanı Koca: "Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor."
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 06:02 Kaynak: AA
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