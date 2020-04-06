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Sağlık Bakanı Koca: "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak.
Sağlık Bakanı Koca: "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:52 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada