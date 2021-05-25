Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayımladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayımladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.

Buna göre illere dağılan rakamlar şu şekilde:

Adana: 18,90

Adıyaman: 40,32

Afyon: 82,64

Ağrı: 122,52

Aksaray: 58,86

Amasya: 79,29

Ankara: 123,02

Antalya: 47,01

Ardahan: 110,23

Artvin: 74,93

Aydın: 31,10

Balıkesir: 86,35

Bartın: 83,43

Batman: 64,16

Bayburt: 65,93

Bilecik: 123,45

Bingöl: 65,66

Bitlis: 96,58

Bolu: 139,14

Burdur: 96,97

Bursa: 80,28

Çanakkale: 72,75

Çankırı: 97,18

Çorum: 99,03

Denizli: 73,20

Diyarbakır: 62,74

Düzce: 118,02

Edirne: 62,54

Elazığ: 61,91

Erzincan: 92,56

Erzurum: 151,40

Eskişehir: 120,72

Gaziantep: 67,06

Giresun: 84,69

Gümüşhane: 163,72

Hakkari: 56,68

Hatay: 16,69

Iğdır: 50,67

Isparta: 105,38

İstanbul: 123,88

İzmir: 72,75

Kahramanmaraş: 35,95

Karabük: 73,48

Karaman: 72,57

Kars: 134,77

Kastamonu: 99,10

Kayseri: 118,82

Kırıkkale: 94,37

Kırklareli: 108,64

Kırşehir: 84,76

Kilis: 50,42

Kocaeli: 130,73

Konya: 94,31

Kütahya: 134,91

Malatya: 90,06

Manisa: 60,59

Mardin: 49,84

Mersin: 33,55

Muğla: 56,26

Muş: 41,84

Nevşehir: 74,76

Niğde: 106,61

Ordu: 117,28

Osmaniye: 15,68

Rize: 119,64

Sakarya: 94,28

Samsun: 97,19

Siirt: 34,13

Sinop: 51,28

Sivas: 102,38

Şanlıurfa: 50,68

Şırnak: 35,15

Tekirdağ: 90,84

Tokat: 112,90

Trabzon: 93,73

Tunceli: 80,29

Uşak: 64,69

Van: 50,72

Yalova: 48,54

Yozgat: 88,29

Zonguldak: 129,90

(Musa Erdoğan/ İHA)