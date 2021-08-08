Sağlık Bakanı Koca, Hakkari'nin aşılanma oranındaki başarısının örnek alınmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini bildirerek, şunları kaydetti:

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi