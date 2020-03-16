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Sağlık Bakanı Koca: "Halkımızın sağduyusu devletin organizasyon gücü kadar önemli."
34 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Halkımızın sağduyusu devletin organizasyon gücü kadar önemli."
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:19 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "Halkımızın sağduyusu devletin organizasyon gücü kadar önemli." - ANKARA
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