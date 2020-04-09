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Sağlık Bakanı Koca: "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu.
Sağlık Bakanı Koca: "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan hasta sayımız 2142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:28 Kaynak: AA
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