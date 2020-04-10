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Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak.
Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:42 Kaynak: AA
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