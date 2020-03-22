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Sağlık Bakanı Koca: "Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik.
Sağlık Bakanı Koca: "Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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