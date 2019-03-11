Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Hastane İnşaatını İnceledi

Sağlık Bakanı Koca, Hastane İnşaatını İnceledi

38 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Hastane İnşaatını İnceledi, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fener semtinde yapımı devam eden 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi inşaatını inceledi. Beraberinde Vali Erdoğan Bektaş ve milletvekillerinin eşlik ettiği programda Bakan Koca'ya minyatürü üzerinden hastane binası hakkında bilgiler aktarıldı.

Bakan Koca hastane inşaatının ardından Zonguldak Valiliğine geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Koca, Vali Erdoğan Bektaş'ın makamına ziyaret gerçekleştirdi. Koca, Zonguldak ili sağlık hizmet sunumu ile kentin sağlık hizmetleri hakkında brifing alacak. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:36 Kaynak: İHA

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