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Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:20 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek."
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