Sağlık Bakanı Koca: "Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına...

Sağlık Bakanı Koca: "Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz"

Sağlık Bakanı Koca: "Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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