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Sağlık Bakanı Koca: "Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 29 oldu"
6 saat önce
Elazığ'daki deprem Mustafa Paşa Mahallesindeki arama kurtarma çalışmaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa...
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:41 Kaynak: AA
Elazığ'daki deprem
Mustafa Paşa Mahallesindeki arama kurtarma çalışmaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Son Dakika Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk