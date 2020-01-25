Sağlık Bakanı Koca: "Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 29 oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 29 oldu' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 29 oldu"

6 saat önce

Elazığ'daki deprem Mustafa Paşa Mahallesindeki arama kurtarma çalışmaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa...

Elazığ'daki deprem

Mustafa Paşa Mahallesindeki arama kurtarma çalışmaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 29 oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:41 Kaynak: AA
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