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Sağlık Bakanı Koca: "(Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı.
27 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı.
Sağlık Bakanı Koca: "(Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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