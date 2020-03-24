Sağlık Bakanı Koca: "(Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı.

27 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."

fahrettin koca, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:12 Kaynak: AA

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