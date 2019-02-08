Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını Kaybeden Vatandaşımız 15 Oldu (3)

Sağlık Bakanı Koca: Hayatını Kaybeden Vatandaşımız 15 Oldu (3)

22 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca: Hayatını Kaybeden Vatandaşımız 15 Oldu (3), System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Fahrettin Koca, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:18 Kaynak: DHA

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