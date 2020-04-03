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Sağlık Bakanı Koca: "Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:40 Kaynak: AA
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