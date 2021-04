Sağlık Bakanı Koca: Haziran ayında en az 30 milyon doz BioNTech aşısı bekliyoruz - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bir basın açıklaması düzenledi.

Bakan Koca, Türkiye'ye bugüne kadar 26 milyon doz Sinovac, 4,5 milyon doz da BioNTech aşısı geldiğini, görüşmelere bağlı olarak 4-5 ay sonra Rusya'da üretilen Sputnik aşısının gelebileceğini söyledi.

Koca, Mayıs ayında az miktarda BioNTech aşısı gelebileceğini, Haziran'da ise 30 milyon doz BioNTech aşısı beklendiğini belirtti.

Sağlık Bakanı, yerli aşının da 2-3 hafta içinde 3. faz araştırmasına geçeceğini, Eylül ayında 3. faz deneylerin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin mutant virüsün etkisinin arttığı yeni bir zirve döneminde olduğunu söyleyen Koca, ramazanda alınacak yeni tedbirlere ilişkin alternatiflerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını, konuya ilişkin açıklamayı Erdoğan'un yapacağını aktardı.

Türkiye'de üçüncü, İstanbul'da dördüncü zirve

Koca, salgında Türkiye'nin üçüncü, İstanbul'un dördüncü zirve döneminde olduğunu açıkladı.

"Aylardır süren şartlar herkesi yordu. Sorunu tam gerilettiğimizi düşündüğümüz noktada ise yeni zorluklar ortaya çıktı" diyen Koca, Türkiye'nin salgın başından beri en zor dönemlerinden birinden geçtiğini belirtti.

Toplumun psikolojik direncinin azaldığını vurgulayan Sağlık Bakanı Koca, "Nüfusun yüzde 80'i çok yüksek risk grubundaki illerde yaşıyor" dedi ve ekledi:

"İki olumsuz faktör güçlerini bize karşı birleştirdi: Bunlardan biri belirsizliğin verdiği gerginlik içinde zamanla yorulmuş olmamızdır.

"Diğer olumsuz faktör virüsün yeni varyantlarıdır. Mutasyon ve varyantlar konusunda genelde beklenti şansın bizden yana olmasıydı, fakat bu gerçekleşmedi. Bilim insanları virüsün daha hızlı ilerlemesini varyantlara bağlamaktadır.

"Virüsün geçirdiği değişim bazen daha etkisiz hale gelmesine de yol açabilir. 2003'te ortaya çıkan SARS'ın ortadan kaybolması buna bağlanmıştır. Koronavirüste ise mutantların işi zorlaştırdığı bir gerçektir."

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 562 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 243 kişi daha hayatını kaybetti.

Türkiye'de Covid-19'un neden olduğu can kaybı 34 bin 182'ye, vaka sayısı ise 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi.

'Vakaların yüzde 85'i İngiltere varyantı'

Bakan Koca, yeni vakaların yüzde 85'inin İngiltere varyantı olduğunu açıkladı.

"Türkiye genelinde yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım yatak doluluk oranında dramatik artış yoktur ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edicidir" diyen Koca, sağlık hizmetlerinin henüz aksayacak durumda olmadığını söyledi.

Koca, Türkiye'nin en fazla aşılama yapan altıncı ülke olduğunu söyledi.

Financial Times ve Our World In Data verilerine göre Türkiye ABD, Çin, Hindistan, Birleşik Krallık ve Brezilya'nın ardından 18,5 milyon doz aşı ile en fazla aşı yapan 6. ülke.

Türkiye, kişi başına yapılan aşı sırasında ise 23. sırada.

İki doz aşı alan kişilerin nüfusa oranında ise Türkiye 12. sırada yer alıyor.

Rusya'nın uçuş yasağı: "Tedbirleri gördüklerinde farklı bir yaklaşım içinde olacaklar"

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde Bakan'a Rusya'nın uyguladığı uçuş yasağı da soruldu.

Rusya, vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.

Koca'nın, Rusya'nın açıkladığı seyahat yasağı sorusuna yanıtı şöyle oldu:

"Dün Rus mevkidaşımla iki kere görüşmüştüm. Yakın zamanla bir heyet göndereceklerini, Muğla, Aydın, İzmir, Antalya gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasına geleceklerini söylediler.

"Turizmin yoğun olduğu bölgelerde aldığımız tedbirleri ve sertifika uygulamalarını gördüklerinde farklı bir yaklaşım içinde olacaklarını söyleyebilirim."