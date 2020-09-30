Sağlık Bakanı Koca: "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun...
Sağlık Bakanı Koca: "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık.
Sağlık Bakanı Koca: "Hazırlık ve birinci sınıflardaki eğitimlerde, şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadık."
Sağlık, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 20:27 - Kaynak: AA
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