Sağlık Bakanı Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Açıklaması

14.03.2022 09:40
Sağlık Bakanı Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Tüm hekim ve tıbbiyelilerin, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Koca, "Bu ülkenin hekimleri, savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan, insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca, Tıp Bayramı, 14 Mart, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika


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