Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor."

Sağlık Bakanı Koca: "Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır. "