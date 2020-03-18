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Sağlık Bakanı Koca: "Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:06 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim."
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