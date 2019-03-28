Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin Aşılarını Mutlaka Yaptırması Gerektiğini Hatırlatmak İstiyorum.
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.
Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Aşıyı yerlileştirmenin, aşı reddiyle ilgili güvensizliği ortadan kaldırmak için önemli olduğunu düşünüyorum."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:43 Kaynak: AA
Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar
"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu
5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı