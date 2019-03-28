Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin Aşılarını Mutlaka Yaptırması Gerektiğini Hatırlatmak İstiyorum.

Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin Aşılarını Mutlaka Yaptırması Gerektiğini Hatırlatmak İstiyorum.

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Aşıyı yerlileştirmenin, aşı reddiyle ilgili güvensizliği ortadan kaldırmak için önemli olduğunu düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Politika
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