Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin Aşılarını Mutlaka Yaptırması Gerektiğini Hatırlatmak İstiyorum.

Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Aşıyı yerlileştirmenin, aşı reddiyle ilgili güvensizliği ortadan kaldırmak için önemli olduğunu düşünüyorum."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar

"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti

Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu

5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı