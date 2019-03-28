Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin Aşılarını Mutlaka Yaptırması Gerektiğini Hatırlatmak İstiyorum"

Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin Aşılarını Mutlaka Yaptırması Gerektiğini Hatırlatmak İstiyorum"

43 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (8)

Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı üreten, güvenilir olma noktasında tereddütlerin ortadan kalktığı bir yaklaşımın aşı reddini ortadan kaldıracağına, önemli oranda azaltacağına inanıyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Aşıyı yerlileştirmenin, aşı reddiyle ilgili güvensizliği ortadan kaldırmak için önemli olduğunu düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:26 Kaynak: AA

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