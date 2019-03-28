Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin Aşılarını Mutlaka Yaptırması Gerektiğini Hatırlatmak İstiyorum"
43 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu. (8)
Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı üreten, güvenilir olma noktasında tereddütlerin ortadan kalktığı bir yaklaşımın aşı reddini ortadan kaldıracağına, önemli oranda azaltacağına inanıyoruz."
Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Aşıyı yerlileştirmenin, aşı reddiyle ilgili güvensizliği ortadan kaldırmak için önemli olduğunu düşünüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:26 Kaynak: AA
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