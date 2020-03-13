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Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz" "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlamaları getiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:53 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz"
"Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlamaları getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek"
"Alo 184 'korona' danışma hattına çevrildi"
"Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak"
"Yurt dışında olanlar zorunlu olarak döndüklerinde 14 gün karantina altında tutulacak. 9 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi"
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