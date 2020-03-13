Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık Bakanı Koca: 'İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz" "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlamaları getiriyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz"

"Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlamaları getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek"

"Alo 184 'korona' danışma hattına çevrildi"

"Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak"

"Yurt dışında olanlar zorunlu olarak döndüklerinde 14 gün karantina altında tutulacak. 9 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi"

Sağlık Bakanı Koca: İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz

fahrettin koca, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:53 Kaynak: İHA
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