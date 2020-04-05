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Sağlık Bakanı Koca, il sağlık müdürlerine seslendi: "(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole...
19 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, il sağlık müdürlerine seslendi: "(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz"
Sağlık Bakanı Koca, il sağlık müdürlerine seslendi: "(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz"
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:22 Kaynak: AA
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