Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca - İlaç Fiyatları

Sağlık Bakanı Koca - İlaç Fiyatları

30 dakika önce

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarının ailelerini kabulünde ilaç fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarının ailelerini kabulünde ilaç fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:22 Kaynak: AA

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