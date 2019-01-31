Sağlık Bakanı Koca - İlaç Fiyatları
30 dakika önce
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarının ailelerini kabulünde ilaç fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA
hastalarının ailelerini kabulünde ilaç fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:22 Kaynak: AA
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