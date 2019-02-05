Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "İlaç Sayılarıyla İlgili Abartılı Rakamlar Dillendirilerek Spekülasyon Yaratma...

Sağlık Bakanı Koca: "İlaç Sayılarıyla İlgili Abartılı Rakamlar Dillendirilerek Spekülasyon Yaratma...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "İlaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "İlaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı

Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:48:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "İlaç Sayılarıyla İlgili Abartılı Rakamlar Dillendirilerek Spekülasyon Yaratma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]