Sağlık Bakanı Koca: "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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