Sağlık Bakanı Koca ilaçlarda Zam Oranının Yüzde 26.4 Olarak Uygulanmasına Karar Verdik
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca İlaçlarda zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verdik(Tür: Ankara)
Sağlık Bakanı Koca İlaçlarda zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verdik
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:04 Kaynak: DHA
İlaç Fiyatlandırmasında Kullanılacak Yeni Kur Açıklandı
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