Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca ilaçlarda Zam Oranının Yüzde 26.4 Olarak Uygulanmasına Karar Verdik

Sağlık Bakanı Koca ilaçlarda Zam Oranının Yüzde 26.4 Olarak Uygulanmasına Karar Verdik

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca İlaçlarda zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verdik(Tür: Ankara)

Sağlık Bakanı Koca İlaçlarda zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verdik

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:04 Kaynak: DHA

Ankara, fahrettin koca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlaç Fiyatlandırmasında Kullanılacak Yeni Kur Açıklandı ATV ile Yollarını Ayıran Raci Şaşmaz'a Oktay Kaynarca'dan Destek!

Eski Başbakan Davutoğlu, Yeni Parti Sorusunu İlk Kez Yanıtladı Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 03:21:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca ilaçlarda Zam Oranının Yüzde 26.4 Olarak Uygulanmasına Karar Verdik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]