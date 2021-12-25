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Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti

25.12.2021 22:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçak 2,5 yaşındaki kız çocuğunu uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtaran kafe personeline teşekkür ederek, ilk yardım bilgisinin önemine dikkati çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçak 2,5 yaşındaki kız çocuğunu uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtaran kafe personeline teşekkür ederek, ilk yardım bilgisinin önemine dikkati çekti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kahramankazan ilçesinde annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun kafe personelinin uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlk yardım bilgisi hayat kurtardı. Bugün, bir kız çocuğu, soluk borusuna yemek kaçınca tehlikeli anlar yaşadı. Onu, oturdukları kafede görevli gencin ilk yardım bilgisi kurtardı. Nefes yolunu, Heimlich Manevrası dediğimiz yöntemle açtı. Sağ ol arkadaşım. Geçmiş olsun küçük kız."

Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti

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Fahrettin Koca, Kahramankazan, İlk Yardım, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti - Son Dakika
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