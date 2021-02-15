Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

15.02.2021 23:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 8-14 Şubat arasında Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede "yerinde karar" dönemi başladı. Yeni dönemle birlikte, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da,yeni döneme girilmesi sonrası illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.

YERİNDE KARAR DÖNEMİNDEYİZ

Koca açıklamasının devamında, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasında bulundu.

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Fahrettin Koca, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Psikiyatristi Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevkin Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Ebru Şahin sosyal medya hesaplarını kapatmasının nedenini açıkladı Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü Mesut Özil imzalı çubuklu formalar toplam 36 bin euroya alıcı buldu İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu
Galatasaray'ın Mohamed için satın alma opsiyonu geçersiz sayılabilir Galatasaray'ın Mohamed için satın alma opsiyonu geçersiz sayılabilir         
23:55
ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti         
23:31
Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim         
22:50
Annesinin tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını söylediği İranlı genç kadın bulundu Annesinin tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını söylediği İranlı genç kadın bulundu         
22:03
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
Peru'da sırası gelmeden aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete istifa etti Peru'da sırası gelmeden aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete istifa etti         
13:13
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı         
12:27
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 00:22:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei