Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var

23.02.2021 00:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 15-21 Şubat arasında Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Koronavirüs vaka sayısında ilk üç il ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı. Güneydoğu'daki iller ise son sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca, ''Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.'' açıklamasını yaptı.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ VAKA YOĞUNLUĞU KORKUTUYOR

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı illerde belirgin artış var

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER

İllerin vaka sayısına göre kademeli normalleşmeye geçeceğimiz "Yerinde Karar" döneminde Güneydoğu'daki illerin verileri Türkiye sıralamasının sonunda yer aldı. Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'da 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 oldu.

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

81 ilin 100 bin kişiye göre 7 günlük vaka sayıları ise şu şekilde:

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var

İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin euro ödediği ortaya çıktı Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'ye dönüyor Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'ye dönüyor         
00:48
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı         
23:39
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 00:59:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei