Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca, ''Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.'' açıklamasını yaptı.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ VAKA YOĞUNLUĞU KORKUTUYOR

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN İLLER

İllerin vaka sayısına göre kademeli normalleşmeye geçeceğimiz "Yerinde Karar" döneminde Güneydoğu'daki illerin verileri Türkiye sıralamasının sonunda yer aldı. Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'da 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 oldu.

İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI

81 ilin 100 bin kişiye göre 7 günlük vaka sayıları ise şu şekilde: