Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mart-12 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53 ve İzmir'de 78,57 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Koca açıklamasında, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan tabloya göre, 6 Mart-12 Mart 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise, Samsun 458,53, Sinop 345,56 ve Giresun 296,84 olarak sıralandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)