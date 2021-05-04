Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritada 24-30 Nisan 2021 tarihli vaka sayısı tablosu şu şekilde oluştu:

Adana: 106,70

Adıyaman: 117,32

Afyon: 289,45

Ağrı: 285,00

Aksaray: 266,90

Amasya: 291,51

Ankara: 361,52

Antalya: 200,37

Ardahan: 251,66

Artvin: 194,10

Aydın: 162,45

Balıkesir: 318,88

Bartın: 321,14

Batman: 120,91

Bayburt: 352,83

Bilecik: 310,45

Bingöl: 154,38

Bitlis: 152,14

Bolu: 365,31

Burdur: 216,78

Bursa: 327,35

Çanakkale: 439,11

Çankırı: 267,63

Çorum: 315,02

Denizli: 182,44

Diyarbakır: 100,09

Düzce: 400,07

Edirne: 340,88

Elazığ: 197,29

Erzincan: 428,70

Erzurum: 395,24

Eskişehir: 348,10

Gaziantep: 167,91

Giresun: 388,44

Gümüşhane: 248,41

Hakkari: 122,28

Hatay: 130,84

Iğdır: 159,45

Isparta: 243,92

İstanbul: 532,02

İzmir: 223,34

Kahramanmaraş: 137,57

Karabük: 274,20

Karaman: 256,55

Kars: 293,41

Kastamonu: 437,59

Kayseri: 339,44

Kırıkkale: 345,89

Kırklareli: 498,70

Kırşehir: 256,75

Kilis: 244,41

Kocaeli: 437,65

Konya: 347,11

Kütahya: 330,51

Malatya: 320,04

Manisa: 223,63

Mardin: 76,40

Mersin: 143,25

Muğla: 183,46

Muş: 113,11

Nevşehir: 327,58

Niğde: 292,21

Ordu: 316,52

Osmaniye: 139,64

Rize: 353,70

Sakarya: 300,77

Samsun: 267,54

Siirt: 79,14

Sinop: 213,43

Sivas: 285,58

Şanlıurfa: 70,25

Şırnak: 46,12

Tekirdağ: 489,89

Tokat: 313,45

Trabzon: 237,71

Tunceli: 207,33

Uşak: 163,49

Van: 90,75

Yalova: 345,95

Yozgat: 280,37

Zonguldak: 332,37

(Musa Erdoğan/ İHA)