Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı
08.06.2021 16:57
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabında illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaşarak, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabında illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaşarak, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi.
-İHA-
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