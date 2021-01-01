Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
BBC

Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

01.01.2021 20:22
Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de tespit edildiğini duyurdu.

Koca, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den yurda girişlerin geçici olarak, tamamen durdurulduğunu aktaran Koca, "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 158 bin 103 Covid-19 testinde 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı. 212 kişi ise koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti.

Bakan Koca aktif vaka sayısı ve ağır hasta sayısının düşmeye devam ettiğini söyledi ve ekledi:

"Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak."

'Bulaşıcılık oranı yüzde 70 daha fazla'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 19 Aralık'ta başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıklamıştı.

Johnson, eldeki ilk verilere göre, tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini belirtmişti.

Alınan yeni önlemler kapsamında ülkenin büyük çoğunluğunda gıda satışı yapmayan tüm mağazalar ve spor salonu gibi yerler kapatıldı. Restoranların sadece paket servis için açık olmasına izin verildi.

Johson'ın yaptığı açıklamanın ardından ise çok sayıda ülke İngiltere'ye sınırlarını kapatmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 22 Aralık'ta İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün ardından, Güney Afrika'da belirlenen ve daha hızlı bulaşan endişe verici bir varyant bulunduğunu ve bunun İngiltere'ye de ulaştığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Bu varyantın İngiltere'de iki vakada belirlendiğini, bunların Güney Afirka'dan gelen kişilerle temaslı olduğunu söyleyen Hancock, virüsü taşıyan herkesi ve onlarla temas halinde olanları karantinaya aldıklarını belirtmişti.

Aşıları nasıl etkileyecek?

Virüsler mutasyona uğradığı için her zaman mevcut aşılara karşı dirençli bir türün ortaya çıkması ihtimali var.

Covid aşılarının çoğu, dikensi proteinlerine yapışarak virüsü etkisiz hale getiren antikorlar üretiyor.

Virüsün yüzeyi bu dikensi proteinlerle kaplı. Virüs bunların yardımıyla insan hücresine giriyor.

Yeni türde olduğu gibi dikensi protein mutasyona uğrarsa, virüsün dikensi proteininin eski versiyonlarının kullanıldığı aşıların oluşturduğu antikorlardan kaçabileceği belirtiliyor.

Fakat uzmanlara göre burada iki nokta önemli.

Birincisi, aşıların virüse farklı açılardan saldıran bir dizi antikor üretiyor olması. Bu nedenle virüsün hepsinden bir anda kaçması zor.

İkincisi ise büyük mutasyonların, virüsün insan hücrelerini enfekte etme kabiliyetini etkilemesi olasılığı. Genetik bilimciler 'aşı kaçağı' adını verdikleri olguya karşı virüsü izliyorlar.

Dünyanın en tehlikeli patojenlerinin araştırıldığı Porton Down ve bir dizi laboratuvarda yeni türün bir tehdit oluşturup oluşturmayacağıyla ilgili inceleme yürütülüyor.

Virüsün dirençli bir hale gelecek şekilde mutasyona uğraması halinde, aşılarda küçük değişiklikler yapılarak yeniden etkili hale gelmelerinin sağlanabileceği ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, virüsün yeni türün varlığından haberdar olduklarını söyledi.

"Aslında bu tür bir evrilme ve mutasyonlar oldukça yaygın" diyen Dr. Ryan şöyle devam etti:

"Ancak Danimarka'daki vizonlarda ve daha önce görülen başka mutasyonlarda olduğu gibi bazı sorulara yanıtlar bulmamız gerekiyor. Bu, virüsü daha ağır hale getiriyor mu? Virüsün daha hızlı bulaşmasına yol açıyor mu? Teşhisi etkiliyor mu? Aşının etkinliğini değiştiriyor mu? Bu soruların henüz hiçbirinin yanıtını bilmiyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, İngiltere, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Dünya

BBC

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