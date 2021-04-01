Sağlık Bakanı Koca: İngiltere varyantı ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturuyor - Son Dakika
BBC

Sağlık Bakanı Koca: İngiltere varyantı ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturuyor

01.04.2021 01:22
Sağlık Bakanı Koca: İngiltere varyantı ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturuyor, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kurulun bugünkü haftalık toplantısında bazı illerde artan risk düzeyinin ele alındığını aktaran Koca, "Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur; virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır." dedi:

"Kısıtlamaların azaltıldığı bir ayı geride bıraktık. Maalesef bu bir ayda İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi."

'İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir'

"Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid-19 testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." diyen Koca, farklı varyantlarla ilgili bilgi verdi:

"İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, iki ilde dört örnekte tespit edilmiştir. California- New York varyantı bir ilde iki örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır."

'İntranazal aşı çalışmaları gönüllüler üzerinde sürüyor'

Koca, 2 milyon 800 bin doz Biontech/ Pfizer aşısının Türkiye'ye ulaştığını hatırlattı ve Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanmasının hedeflendiğini belirtti:

"10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz."

Türkiye'nin yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacağının altını çizen Koca, Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşının yanı sıra başka inaktif aşıların çalışmalarının da gönüllüler üzerinde sürdüğünü aktardı.

Koca, "İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır." bilgisini verdi. "İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir Covid aşısı olacaktır. Hedefimiz, aşıyla toplum bağışıklığıdır." dedi.





Sağlık Bakanı Koca: İngiltere varyantı ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturuyor

Fahrettin Koca, Koronavirüs, İstanbul, England, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: İngiltere varyantı ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturuyor - Son Dakika

BBC

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