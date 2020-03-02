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Sağlık Bakanı Koca: "İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:42 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(3)
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