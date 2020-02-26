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Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen yolcularda yapılan korona virüs tetkiklerine ilişkin, "Şuana...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen yolcularda yapılan korona virüs tetkiklerine ilişkin, "Şuana kadar numunesi pozitif çıkan bir yolcumuz yok." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen yolcularda yapılan korona virüs tetkiklerine ilişkin, "Şuana kadar numunesi pozitif çıkan bir yolcumuz yok." dedi. - ANKARA
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