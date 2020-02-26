Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen yolcularda yapılan korona virüs tetkiklerine ilişkin, "Şuana... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen yolcularda yapılan korona virüs tetkiklerine ilişkin, 'Şuana... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen yolcularda yapılan korona virüs tetkiklerine ilişkin, "Şuana...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen yolcularda yapılan korona virüs tetkiklerine ilişkin, "Şuana kadar numunesi pozitif çıkan bir yolcumuz yok." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen yolcularda yapılan korona virüs tetkiklerine ilişkin,

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen yolcularda yapılan korona virüs tetkiklerine ilişkin, "Şuana kadar numunesi pozitif çıkan bir yolcumuz yok." dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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