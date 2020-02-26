Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir solunum ve benzeri sıkıntı görülmediğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir solunum ve benzeri sıkıntı görülmediğini bildirdi.
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