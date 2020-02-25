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Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:26 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "( İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık."
Son Dakika İdlib gerginliği sonrası ABD'li generalden Türkiye'ye Rusya'ya karşı işbirliği çağrısı ABD'den İran'a destek veren Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı Sağlık Bakanı Koca: İran'dan getirilen Türklerde şu ana kadar koronavirüsü tespit edilmedi