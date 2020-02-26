Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: "( İran'dan getirilen Türkler) Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı."