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Sağlık Bakanı Koca: "(İran) Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık"
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:21 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, " İran'la sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık" dedi.
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