Sağlık Bakanı Koca, İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefonda görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefonda görüştü

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefonda görüştü, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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