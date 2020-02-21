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Sağlık Bakanı Koca: "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:24 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: " (İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler."
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