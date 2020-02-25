Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:32 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi.
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