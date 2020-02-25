Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün... - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün..., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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